Aquilani: “Vittoria in Supercoppa? Enorme soddisfazione, complimenti ai ragazzi. All’inizio della gara …”

Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera reduce da un grande trionfo in Supercoppa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sportitalia: “La vittoria? E’ stata una partita bellissima. Faccio i complimenti all’Empoli, squadra davvero forte, ma soprattutto ai miei ragazzi che hanno giocato con gli attributi recuperando una gara che aveva preso una piega sbagliata, con passione e tecnica. All’inizio si notava la nostra tensione, non giocavamo come siamo soliti. Nella seconda frazione dopo alcuni cambi siamo riusciti a fare il nostro gioco. Oggi un’enorme soddisfazione: vittoria importantissima come se fosse della prima squadra”.