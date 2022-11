Arezzo-Fiorentina, da oggi aperta la prevendita per l’amichevole di dicembre

E’ aperta da questo pomeriggio la prevendita dell’amichevole tra Arezzo e Fiorentina in programma giovedì 1° dicembre alle 15:00 allo stadio Comunale ‘Città di Arezzo’. Di seguito i prezzi con le varie formule per l’acquisto online:

· TRIBUNA CENTRALE: 15,00 euro [gratis fino a 12 anni]

· TRIBUNA LATERALE: 15,00 euro [gratis fino a 12 anni]

· CURVA SUD: 10,00 euro [gratis fino a 12 anni]

· CURVA NORD [ospiti]: 10,00 euro [gratis fino a 12 anni]

I biglietti per l’amichevole saranno acquistabili anche al botteghino. La biglietteria dello Stadio sarà attiva due ore e mezzo prima dell’inizio della partita. I prezzi aumentano di 5 euro a settore per l’acquisto in loco.