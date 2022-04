Arnautovic si scatena e castiga la Sampdoria che resta impantanata nelle zone basse Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il posticipo del lunedì sera tra Bologna e Sampdoria. I padroni di casa si impongono per 2-0 sui blucerchiati. Succede tutto nel secondo tempo, con il centravanti Arnautovic che va a segno al 61′ raccogliendo un cross basso in sotto porta. Al 76′ la confusionaria difesa degli ospiti spiana la via all’attaccante austriaco per siglare la sua personale doppietta. Con questo risultato il Bologna sale a 37 superando di una lunghezza l‘Udinese, mentre la Sampdoria resta a quota a 29, ancora vicina alle zone basse della classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 68, Inter*, Napoli 66, Juventus 62, Roma 57, Lazio 55, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino* 39, Bologna* 37, Udinese** 36, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.

*Una partita in meno