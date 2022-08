Arrestate undici persone per gli scontri tra tifosi della Fiorentina e del Twente: i dettagli

Dopo quelli di mercoledì, si sono ripetuti anche a margine della partita gli scontri tra le tifoserie di Fiorentina e Twente. Al termine della gara, la polizia di Enschede ha arrestato undici persone per violenza pubblica, aggressione, vandalismo e violazione della legge su armi e munizioni.

Inoltre, come riportato da nos.nl, per cercare di tenere separate fiorentini e olandesi, tre agenti hanno riportato ferite lievi. Nella giornata di ieri, ricordiamolo, il sindaco di Enschede ha emanato un’ordinanza d’urgenza – valida fino alle 17 di venerdì mattina – in cui ha di fatto bandito il centro della città ai tifosi viola.