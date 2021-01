Arriva Commisso, Vlahovic firma? Il chiaro messaggio della società al giocatore

La presenza del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, potrebbe essere molto importante sul fronte rinnovo dei contratti, in particolare quello legato a Dusan Vlahovic. Come avete potuto leggere qualche giorno fa su Fiorentinanews.com, per il ragazzo è pronta un’offerta che abbiamo definito irrinunciabile.

Ieri l’allenatore Cesare Prandelli ha inviato un messaggio chiaro al giocatore che continua a temporeggiare: “La società sta parlando con il manager del ragazzo ma non si farà prendere per i capelli da nessuno. Siamo la Fiorentina e dobbiamo farci rispettare”. In sostanza Joe Barone e Daniele Pradè sono decisi a offrire all’attaccante un robusto adeguamento di contratto per allungare di due anni l’attuale accordo, che ha scadenza giugno 2023, ma non verrà tollerato nessun tipo di gioco al rialzo.