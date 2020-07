Arriva il voucher di rimborso per gli abbonati della Fiorentina: ecco dove e come richiederlo

La Fiorentina attraverso la piattaforma InViola procederà al rimborso degli abbonamenti per la stagione 2019/20 che sono stati annullati attraverso voucher spendibili per i biglietti del prossimo anno o per il merchandising della società. Il valore del voucher dipenderà da che tipo di abbonamento siete in possesso e sarà richiedibile da oggi fino al 9 agosto 2020. Per tutte le altre informazioni e per richiedere il voucher stesso cliccate QUI

