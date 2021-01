Arriva Kokorin e i social della Fiorentina “volano”

L’arrivo di Aleksander Kokorin alla Fiorentina ha portato con sè tante chiacchiere ma anche tanti followers. Nelle prime quarantotto ore da giocatore viola, infatti, tanti fans russi hanno iniziato a seguire la Fiorentina su Instagram. Un incremento stimato intorno alle 8mila unità dal giornalista Ale Baro che, su twitter, ha raccontato come lo stesso sia successo all’Atalanta all’arrivo di Miranchuk.

Tra i supporter digitali della Fiorentina c’è anche Lodygin, ex portiere dello Zenit con Kokorin.

