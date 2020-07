Arrivano conferme anche dalla Spagna: per la difesa la Fiorentina punta un giovanissimo ghanese

Ad inizio maggio i media italiani parlavano di un interessamento (LEGGI QUI) della Fiorentina per Mohammed Salisu, difensore del Real Valladolid classe 1999. Anche il portale spagnolo Fichajes.com conferma il gradimento della società gigliata per il calciatore ghanese che potrebbe essere il prossimo rinforzo per la difesa viola. Il costo si aggira intorno ai 12-13 milioni di euro. Lo segue anche l’Atletico Madrid.

0 0 vote Article Rating