Arrivano conferme sullo scambio Kouame-Gollini: “I dialoghi tra Fiorentina e Atalanta sono in corso”

Il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha confermato con un tweet che lo scambio tra Fiorentina e Atalanta per l’attaccante Christian Kouame e il portiere Pierluigi Gollini, entrambi di ritorno dai rispettivi prestiti da Anderlecht e Tottenham: “Pierluigi Gollini lascerà il Tottenham, mentre Forster diverrà il nuovo portiere di riserva del club inglese. La Fiorentina vuole Gollini per sostituire Dragowski. I viola e l’Atalanta stanno discutendo di un possibile scambio di giocatori tra cui Christian Kouamé, tornato dall’Anderlecht”.

Di seguito il tweet originale:

Pierluigi Gollini will leave Tottenham as Forster will join the club as new backup goalkeeper. Fiorentina want Gollini to replace Dragowski. 🇮🇹 #transfers

Fiorentina and Atalanta are now discussing about potential swap deal including Christian Kouamé who’s back from Anderlecht.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2022