Arrivano notizie confortanti sulle condizioni di Dragowski: lo Spezia non prenderà un nuovo portiere

L’infortunio di Dragowski non scatenerà un domino di portieri a gennaio. L’ex portiere della Fiorentina, infatti, secondo le ultime notizie dovrà stare fermo circa 50 giorni e così lo Spezia avrebbe deciso di non intervenire sul mercato. Dragowski dovrebbe tornare disponibile nel corso del mese di gennaio, e nel frattempo a difendere i pali al suo posto ci sarà Zoet.

Sfumata dunque l’ipotesi di un domino di mercato, che si vociferava potesse coinvolgere anche la Fiorentina con la posizione di Gollini che traballa. Per Dragowski intanto una buona notizia, che di certo non elimina l’amarezza per non partecipare al Mondiale ma almeno gli permetterà di tornare in campo quasi subito in Serie A.