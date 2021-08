Arriverà il quinto esterno. Una richiesta precisa fatta da Italiano

Fra i nuovi acquisti che verranno fatti da parte della Fiorentina, arriverà un quinto esterno di attacco.

Secondo quanto riportato da La Nazione, si tratta di una richiesta precisa fatta dal nuovo allenatore, Italiano, perché chi giocherà in quel ruolo verrà spremuto e i protagonisti andranno ruotati.

Non è un caso che nelle scorse settimane si sia parlato dell’arrivo di Orsolini, ma si sia fatto anche il nome di Brekalo.

Il nuovo arrivato andrebbe a far parte di un reparto in cui già troviamo Gonzalez, Callejon, Sottil e la sorpresa Saponara, uno che sembrava dovesse partire da un momento all’altro, ma che giusto sabato scorso contro l’Espanyol abbiamo visto in campo per tutti i novanta minuti.