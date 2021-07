Ascari a FN: “In questo mercato ci saranno occasioni fino all’ultimo, non c’è fretta. Pezzella? Non mi priverei di un giocatore che ha appena vinto la Copa America”

Il ritiro di Moena è ormai entrato nel vivo, così come il lavoro di Vincenzo Italiano. La Fiorentina ha dichiarato di voler attendere le valutazioni del mister prima di operare sul mercato, ed è probabile che presto il responso arrivi. Di quelle che potranno essere le operazioni viola, sia in entrata che in uscita, la redazione di Fiorentinanews.com ha parlato con il procuratore e intermediario di mercato Eugenio Ascari:

Il mercato in entrata della Fiorentina è fermo a Nico Gonzalez. La società ha dichiarato di voler aspettare le valutazioni di Italiano prima di fare acquisti, ma non c’è il pericolo di arrivare tardi rispetto alla concorrenza?

“Occasioni sul mercato, visti i tempi, ce ne sono e ce ne saranno fino al 31 agosto. Non c’è quindi motivo di preoccuparsi o di voler affrettare i tempi. L’acquisto di Gonzalez poteva rappresentare un piccolo salto nel buio essendo arrivato prima della scelta dell’allenatore, ma alla fine credo che si rivelerà un investimento azzeccato. Il giocatore è in linea con il modulo e con le idee di gioco di Italiano, che predilige esterni bravi a saltare l’uomo e a giocare a piede invertito. Vlahovic al centro, Gonzalez a sinistra e uno tra Sottil e Callejon a destra rappresentano un ottimo tridente offensivo”.

Tiene ancora banco la questione relativa Pezzella e Milenkovic, apparentemente destinati a partire ma per i quali ancora non sembrano arrivate offerte concrete. La Fiorentina dovrebbe provare a tenere almeno uno di loro?

“La Fiorentina dovrebbe privarsi di due giocatori così solo se fosse sicura di trovare dei sostituti all’altezza, il che non è per niente facile. Per quanto riguarda Milenkovic ci sono vari problemi, ovvero il contratto in scadenza e il desiderio mai celato del giocatore di misurarsi in contesti più ambiziosi. Nelle ultime settimane le parti stanno discutendo del rinnovo, ma se non si dovesse trovare un accordo il giocatore partirà. Quanto a Pezzella è vero che l’anno scorso non è andato bene, ma penso che sia sempre faticoso privarsi a cuor leggero di un calciatore che ha appena vinto una competizione importante come la Copa America. Tra l’altro diverse squadre italiane e straniere si sono interessate a lui, a dimostrazione che comunque il giocatore ha degli estimatori. Confermandolo la Fiorentina darebbe continuità al reparto, potendo così operare in zone del campo più problematiche”.