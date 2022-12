Ascari: “Vendere Amrabat sarebbe un vero peccato, proprio ora che è al massimo. Jovic o Cabral? Fiducia al secondo, ecco perché”

Il noto procuratore Eugenio Ascari è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione della Fiorentina, a cominciare dall’uomo del momento, ovvero Sofyan Amrabat: “Mi dispiacerebbe, se lasciasse la Fiorentina. Quest’anno che si sta affermando, dopo una stagione in chiaroscuro e una in ripresa, sarebbe un handicap perderlo, proprio adesso. Il marocchino ha beneficiato molto del cambio di modulo. Ora da mediano, è avvantaggiato nell’avere davanti un ‘trequartista’ come Bonaventura, molto tecnico”.

E aggiunge: “Normale che, se il Liverpool si facesse sotto per Amrabat, diventerebbe difficile trattenerlo e limitarlo nell’emergere in palcoscenici più importanti. La Fiorentina ha acquistato buoni calciatori, ma non li ha mai acquisiti subito al 100%: hanno tutti affrontato delle difficoltà e discontinuità nel loro primo periodo, da Ikoné a Gonzalez. Cederli nel loro apice non ti aiuta a crescere, speriamo non accada con Amrabat“.

Sull’alternanza degli attaccanti: “Tra Jovic, che è praticamente in prestito, e Cabral, io punterei sul secondo. Viene da un campionato diverso, non beneficia ancora dello status che hanno raggiunto giocatori come Gonzalez e Amrabat. Sarebbe giusto aspettare e non divagare con paragoni insormontabili. Da parte mia c’è fiducia“.