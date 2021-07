Aspettando il calendario della prossima Serie A. Ecco chi sarebbe auspicabile che la Fiorentina incontrasse alla prima giornata. Il motivo…

Oggi, alle 18.30, verrà presentato il calendario della serie A 2021/22. Come vi abbiamo raccontato ieri la Fiorentina non potrà affrontare le squadre con cui ha disputato la prima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021. Dunque per Italiano e i suoi niente Napoli e Torino, rispettivamente prime giornate dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021.

Chi sperare di incontrare all’esordio stagionale allora? Se siete scaramantici, la risposta è la Roma. Ma perchè?

Semplice: Nel 1968 la Nazionale vinse il Campionato Europeo e nella stagione successiva la Fiorentina di Pesaola si laureo campione d’Italia. Alla prima giornata fu subito Roma-Fiorentina, terminata 1 a 2, con reti di Amarildo e Maraschi per i gigliati. Da li poi la cavalcata verso lo scudetto. Quindi chissà, bisogna solo aspettare per capire chi sarà il primo avversario della Viola, ma Mourinho alla prima sarebbe a dir poco stimolante…