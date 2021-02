Aspettando Milenkovic e il ricorso per la squalifica. Obiettivo Sampdoria

Come leggiamo su La Nazione Nikola Milenkovic attende il verdetto per il ricorso che ha presentato la Fiorentina per accorciare ad una sola giornata la sua squalifica. Saltata la gara contro l‘Inter, si aspetta così la risposta del Giudice Sportivo, che dovrebbe arrivare martedì, al massimo mercoledì.

Nonostante Martinez Quarta abbia dimostrato di poter stare tranquillamente negli undici titolari, Il recupero del serbo sarebbe una buona notizia per Cesare Prandelli. Milenkovic garantisce centimetri, e contro la Samdoria, squadra fisica e arcigna, potrebbero far molto comodo alla Fiorentina.