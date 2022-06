Assalto finale della Fiorentina per Dodò previsto la prossima settimana. Intanto il giocatore cerca… casa a Firenze

Secondo quanto riportato dal TGR Toscana, sarebbe alle battute finali la trattativa tra la Fiorentina e lo Shakhtar Donetsk per Dodò. L’affare non sarebbe ancora chiuso, tuttavia si registra ottimismo. L’assalto finale della squadra viola è previsto per la prossima settimana, quando il terzino destro potrebbe diventare un nuovo calciatore gigliato.

Sempre secondo quanto riporta il telegiornale, il brasiliano avrebbe già cominciato a muoversi per cercare una casa sulle colline fiorentine. Questo il tweet della giornalista Sara Meini: