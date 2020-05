Per quanto riguarda il mercato, su La Nazione di oggi si parla di un asse aperto tra Fiorentina e Roma. Kluivert c’è e potrebbe essere un obiettivo concreto per il club viola. Vlahovic, che piace alla società capitolina, invece no: rimane blindato e presto dovrebbe arrivare l’annuncio del rinnovo contrattuale. Secondo il giornale citato si parla anche di un possibile scambio di esterni tra Biraghi e Spinazzola.