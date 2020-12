Assenze pesanti per Gasperini: i convocati per la sfida contro la Fiorentina

Pochi minuti fa, dopo la conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Fiorentina, l’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per la sfida contro i viola di Cesare Prandelli. Assenza pesante dell’ultimo minuto per i padroni di casa, oltre agli esclusi già annunciate(Caldara, Miranchuk, Pasalic e Ruggeri), il tecnico di Grugliasco dovrà far a mento anche dell’ex Josip Ilicic: Lo sloveno out per un forte mal di gola.

Ecco la lista ufficiale dei convocati della Dea:

Depaoli, de Roon, Diallo, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gomez, Gosens, Hateboer, Lammers Malinovskyi, Mojica, Muriel, Palomino, Pessina, Piccini, Romero, Rossi, Sportiello, Sutalo, Toloi, Zapata.