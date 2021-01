Atalanta, che fai col Papu Gomez? Intanto si fa avanti un club spagnolo

Quale sarà il futuro del Papu Gomez? L’Atalanta, come vi raccontiamo da giorni, non ha intenzione di cederlo in Italia a delle dirette concorrenti. L’argentino è valutato attorno ai dieci milioni di euro e la Dea difficilmente farà sconti. La Fiorentina continua a monitorare la situazione e potrebbe decidere di affondare il colpo negli ultimi giorni di mercato.

Gomez piace anche in Spagna: come riportato da Sky Sport, il Siviglia starebbe pensando al Papu, anche se al momento gli iberici non avrebbero avviato una trattativa con l’Atalanta. Anche se, come vi raccontiamo da giorni, al momento il numero dieci dell’Atalanta preferirebbe rimanere in Italia (LEGGI QUI). Una condizione che potrebbe fare al caso della Fiorentina.