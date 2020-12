Atalanta-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com!

La Fiorentina è chiamata ad un impegno non certo semplice a Bergamo contro l’Atalanta allenata di Gasperini. I viola arrivano da un pareggio all’ultimo secondo ottenuto nell’ultima gara contro il Genoa, mentre la squadra nerazzurra, nonostante alcune voci nei giorni scorsi su un rapporto non ottimale tra il tecnico e i giocatori, si presenta all’appuntamento galvanizzata dopo il passaggio del turno in Champions League ottenuto sul campo l’Ajax grazie al gol dell’ex attaccante della Fiorentina Muriel. Il tecnico viola Prandelli e i suoi giocatori, dal canto loro, devono cercare di dare una scossa importante alla classifica che li vede ancora fermi al quartultimo posto. Fischio d’inizio alle ore 15:00, dirige l’incontro il sig. Mariani di Aprilia. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

