Attacco a posto per la Fiorentina con Kokorin. A meno che per Kouame…

La Fiorentina ritiene Aleksandr Kokorin come l’uomo giusto per il proprio attacco, visto che può giostrare da seconda punta dietro a Dusan Vlahovic e fare pure il punto di riferimento centrale nel momento il cui ci fosse da sostituire il serbo. Il club di Commisso punta ad avere già nel fine settimana il russo in città per le visite mediche.

Con il suo arrivo, il reparto offensivo sarebbe ritenuto a posto per i dirigenti. Tutto questo a meno che non arrivino proposte clamorose per Christian Kouame. In tal caso la Fiorentina potrebbe valutarle con attenzione. Ma in questo momento l’ivoriano può considerarsi bloccato a Firenze.