In attacco si cambia tutto, compreso Ribery. Via un campione, ne arriverà un altro. Un’unica grande certezza là davanti

Ribery difficilmente rinnoverà il proprio accordo con la Fiorentina. Il club viola sembra aver deciso, le strade si divideranno. D’altronde le condizioni fisiche del francese non sono più ottimali. Sta giocando poco, troppo poco per poter giustificare un ingaggio davvero importante. Il francese sta aspettando segnali che non ci sono e che difficilmente ci saranno. Via un campione, ne arriverà un altro. Di esperienza, non troppo più giovane, forte. Perché dopo Chiesa e dopo Franck, i viola dovranno per forza di cose costruire un nuovo reparto offensivo. Ripartendo da Vlahovic, ma tutto il resto sarà cambiato.

Nella Fiorentina del futuro se ne andranno un po’ tutti là davanti, cominciando appunto dal francese, passando da Callejon, chiudendo probabilmente con Kouame che continua a non convincere. Anzi a far arrabbiare. Le ultime prestazioni, nonostante la continuità data da Prandelli, confermano che il calciatore non si è ambientato, che l’infortunio avuto lo sta condizionando ancora, che forse il percorso assieme potrà interrompersi prematuramente. In questo senso sarà determinante questo finale di stagione.

Ecco che il mercato estivo dovrà essere fatto soprattutto davanti. Un centravanti, due esterni, una seconda punta di livello. I nomi, le possibilità, sono tante. Con una certezza, non da poco: il numero nove. Già, perché Dusan con i suoi nove gol all’attivo (se continua così potrà anche chiudere con più di quindici sigilli al suo primo anno da titolare in Serie A), a soli vent’anni, se la sta meritando tutta quella maglia da centravanti. E ha ancora grandi margini di miglioramento. Adesso l’imperativo è convincerlo a rinnovare il contratto.

Comunque le decisioni saranno prese a marzo, quando Commisso tornerà a Firenze. Solo allora capiremo se la Fiorentina deciderà ad esempio in via definitiva di andare avanti con Pradè direttore sportivo, se affiancarlo o se cambiare completamente strada. E soltanto in quel momento si pianificherà il mercato. Sarà tardi? No. Ormai il calcio, italiano e non solo, vive tanto alla giornata.