VIDEO FN – Ausilio: “Chiesa? C’è stima ma non è un profilo che possiamo valutare ora”

Il ds nerazzurro Piero Ausilio ha parlato a Rimini, in occasione dell’apertura ufficiale del calciomercato, in particolare su Federico Chiesa: “Non è un profilo ce possiamo valutare, c’è stima per il ragazzo ma non è il tipo di mercato che possiamo fare. Bisogna essere realisti e onesti con i nostri tifosi”.

