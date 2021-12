Ausilio risponde a Barone: “All’Inter paghiamo gli stipendi in modo puntuale”

Nelle ultime ore ha fatto discutere la litigata avvenuta negli uffici della Lega di Serie A tra Joe Barone e Beppe Marotta (LEGGI QUI).

L’Inter si è fatta sentire anche tramite il direttore sportivo Piero Ausilio, che nel corso di un’intervista a Sky Sport ha risposto al dirigente della Fiorentina: “Il sostegno fino ad ora è sempre arrivato, al di là di quello che uno può pensare gli stipendi qui vengono pagati e in maniera puntuale. La squadra deve pensare solo a lavorare, noi management siamo sempre in contatto con la proprietà. Dobbiamo cercare di fare le cose per bene, è normale che non possiamo pensare a comprare solo giocatori, questo piace ai media e soprattutto ai tifosi”.

Continua così Ausilio: “Noi facciamo un altro mestiere, dobbiamo pensare di compensare le cose e di mantenere la qualità alta, facendo qualche sacrificio. Ma allo stesso tempo trovando l’investimento giusto. Le cose vanno fatte un po’ bilanciate, ma non sarà mai un’Inter ridimensionata quella che uscirà dal mercato. Altri sacrifici sul mercato? Da un punto di vista economico, noi come anche quasi tutte le società normali – non consideriamo altre squadre in Europa, che lo sono meno – vogliamo fare della stabilità, della continuità e del progetto finanziario una propria certezza e convinzione nel tempo. Tutto però deve essere coniugato con una stabilità economica, perché i tempi lo richiedono”.