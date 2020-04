Avanti insieme!

La Fiorentina e Martin Caceres, un matrimonio destinato ad andare avanti. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane (LEGGI QUI), nel contratto dell’ex difensore della Juventus è presente una clausola che permette al club viola di estenderlo per un’altra stagione. Non ci sono ormai più dubbi sul fatto che la Fiorentina farà scattare l’opzione, tenendo così in rosa l’uruguaiano per un’altra stagione. Anche lo stesso Caceres è rimasto soddisfatto dalla prima stagione in riva all’Arno, arrivando a dire di voler chiudere la carriera in riva all’Arno. Forse questo non succederà, ma l’ex Juventus ci sarà anche nella Fiorentina della prossima stagione. Fin dal suo arrivo in viola si è dimostrato una pedina importante, che ha convinto Montella a passare alla difesa a tre e Iachini a confermare quel modulo lì. Caceres è perfetto nella retroguardia a tre, mentre in una linea a quattro può giocare praticamente in tutti i ruoli. Esperienza e duttilità, ingredienti che l’uruguaiano mette a disposizione della Fiorentina per continuare a crescere insieme.