“Avere Ribery e non puntare con decisione all’Europa sarebbe un delitto. Serve un mercato esplosivo in cui Amrabat può essere l’inizio e non il colpo migliore”

Franck Ribery continua a stupire tutti. Nonostante i ritmi serrati continua ad essere inesorabilmente il migliore della Fiorentina e una grande risorsa per questa squadra.

Sul francese leggiamo stamani un editoriale a firma Alberto Polverosi pubblicato sul Corriere dello Sport-Stadio: “Ribery è un patrimonio che non va disperso, tutt’altro, va sfruttato al massimo. Ha 37 anni , la Fiorentina può contarci per la prossima stagione, al massimo per altre due e in questi anni deve costruirgli intorno una squadra alla sua altezza. Avere Ribery e non puntare con forza, decisione e tenacia all’Europa sarebbe un delitto, significherebbe dilapidare un tesoro, inaridire una fonte di ricchezza tecnica e soprattutto mentale”.

E ancora: “Nella prossima stagione giocheranno l’Europa League squadre come Napoli e Roma. Per arrivare allo stesso livello serve un mercato esplosivo, in cui Amrabat può essere l’inizio, non il colpo migliore”.