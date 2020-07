Avramov: “Ho parlato bene della Fiorentina a Nainggolan”

L’ex portiere di Fiorentina e Cagliari Vlada Avramov a TMW ha parlato del match in programma questa sera ma non solo: “Sarà bellissima, giocheranno entrambe palla a terra. Spero in un pari, così non mi faccio nemici. Il Cagliari era partito fortissimo poi credo che i problemi siano nati dal match perso con la Lazio dopo cento minuti. Nainggolan? Innanzitutto a Cagliari è impossibile trovarsi male. Io ad esempio sarei rimasto tutta la vita là. So che Nainggolan vuole restare ma non dipende solo da lui. E’ uno dei miei migliori amici. E gli ho parlato bene anche della Fiorentina”.

0 0 vote Article Rating