Avramov: “Non volevo restare alla Fiorentina, ma Corvino seppe convincermi. Senza Prandelli non sarei mai cresciuto”

L’ex portiere della Fiorentina Vlada Avramov ripercorre il suo passato in viola in un’intervista a grandhotelcalciomercato.com, svelando retroscena e commentando il suo rapporto con l’ex tecnico viola Cesare Prandelli: “Con la Fiorentina fui schietto, chiesi la cessione nel 2008. Davanti a me c’era Frey, un fenomeno. Non avrei mai giocato e lo sapevo. Però Corvino spinse perché restassi. Servivano calciatori affidabili per la Champions. Il mio tecnico preferito? Prandelli. Non sarei mai cresciuto senza di lui e non sarei chi sono oggi. Mi ha voluto anche le suo staff a Dubai”.