Avramov: “Vlahovic non ha rinnovato perché lo vogliono tutte le big d’Europa. D’altronde è un attaccante fortissimo”

L’ex portiere della Fiorentina Vlada Avramov ha parlato di Dusan Vlahovic a L’Interesita.it: “Per quanto riguarda il mancato prolungamento del contratto, secondo me dietro c’è un top club che lo corteggia. Adesso dobbiamo vedere come finirà questa vicenda, se sarà ceduto e a quali condizioni. Ha tutto per fare una grande carriera e sicuramente ci sono tante squadre che lo vogliono, sono certo che sono tutte big dai campionati più forti in Europa. E’ un attaccante fortissimo, che può fare bene ovunque, è normale che ci sia questo tipo di interessamento”.