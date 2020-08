Avrebbe voluto tornare a giocare a Firenze, ora rischia di finire addirittura in Giappone

Dello scorso ottobre erano le dichiarazioni di Adem Ljajic che aveva dichiarato in un’intervista: “Se dovessi lasciare il Besiktas vorrei tornare alla Fiorentina, dove ho vissuto bellissimi momenti“. Ed ecco che il momento di lasciare la Turchia per l’ex Fiorentina sia arrivato, ma non quello del suo ritorno in Toscana. Secondo quanto riporta il sito turco Ajansspor.com dal Giappone sarebbe arrivata una proposta da 3 milioni per Ljajic. Il Besiktas si vuole liberare del suo ingaggio pesante visto anche l’infortunio subito dall’attaccante. La richiesta dei turchi è di 5 milioni.

