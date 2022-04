“Avrei voluto un presidente come Commisso al Napoli al posto di De Laurentiis. Cessione Vlahovic? Ormai la Fiorentina è una filiale della Juventus”

Non solo Gianni De Magistris, su Radio Bruno quest’oggi si è collegato anche Franco Porzio, altro grande ex giocatore di pallanuoto del Posillipo, nonché grande tifoso del Napoli. Simpatico siparietto tra i due sportivi, con il campione campano che ha dichiarato: “A dir la verità un po’ vi invidio a voi fiorentini. Avrei voluto un presidente come Commisso al Napoli al posto di De Laurentiis. Da quel che vedo sta facendo degli investimenti importanti, come quello sul nuovo centro sportivo. Sarà un fiore all’occhiello per il settore giovanile. Il Napoli invece non ha la proprietà neanche dei campi di allenamento. De Laurentiis è un ottimo presidente che ha portato il Napoli a grandi traguardi, ma non sono mai state gettate delle basi solide per poter crescere e diventare un club di livello europeo”.

Infine la battuta parlando dell’ormai ex Vlahovic: “Non credo che il serbo possa essere considerato una bandiera della Fiorentina essendo stato a Firenze solo alcuni mesi. Le bandiere sono ben altre. Ormai voi (Fiorentina ndr) siete una filiale, una succursale della Juventus”.