Babacar: “Amo Firenze e la Fiorentina, quando sono stato male i tifosi viola mi hanno sommerso di messaggi. La pressione il peso della città me li sentivo addosso perché non ero uno che stava lì solamente per soldi”

Nonostante la sua carriera calcistica lo abbia portato a separarsi dalla Fiorentina, Khouma El Babacar resta sempre legato a Firenze. In questi giorni si trova proprio in città.

“Per me significa tornare a casa – spiega Baba al Corriere Fiorentino – ovunque vada voglio sempre tornare. Quando sono stato male da Firenze mi hanno sommerso di messaggi e anche quell’affetto mi ha salvato perché mi ha fatto capire che quando hai un cuore buono la gente se ne accorge ed apprezza la persona più che il calciatore. Perché in fondo non sono stato Batistuta né Luca Toni, ma ogni volta che torno mi accorgo di quanto sia ancora amato, perché sanno che anche io amo Firenze e la Fiorentina. Anche in questi giorni tantissimi fiorentini mi hanno fermato e intonato cori, per strada o a cena”.

Ma perché la storia con i viola si è interrotta? Il giocatore che attualmente milita nel campionato danese, dà la propria spiegazione: “La pressione e il peso di Firenze me li sentivo addosso perché non ero uno di passaggio, che era lì per i soldi e basta. Ma sono stati anni molto belli comunque”.