Bacconi: “Iachini dà garanzie a chi deve lottare. E’ una soluzione per un periodo corto di tempo”

Il noto esperto di tattica Adriano Bacconi è intervenuto a Lady Radio parlando di Prandelli e delle dimissioni: “Iachini dà più garanzia in una squadra che deve lottare col coltello fra i denti. E’ una squadra che cerca garanzie. La Fiorentina sta cercando di chiudere per Gattuso, da quanto sento da Napoli, Iachini è la soluzione per un periodo corto di tempo e non investire troppo”

E sul modulo: “I giocatori viola sono duttili. Schierare tutti i centrocampisti è complicato e devi fare esclusioni dolorose”