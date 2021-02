Badelj: “Dedico il gol di oggi ad Astori, difficile non pensare a lui”

Al termine della sfida tra Genoa e Hellas Verona, terminata 2-2 proprio grazie a un suo gol, il centrocampista dei grifoni Milan Badelj, autore del pareggio allo scadere, ha spiegato la sua dedica dopo la rete ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole nelle interviste post partita:

“Ci abbiamo messo tutto, nel momento di difficoltà abbiamo messo tutto il cuore. Sono orgogliosissimo per tutti i ragazzi. Abbiamo carattere, scendiamo in campo volendo mettere tutto in campo. Al momento del tiro non ho pensato a niente, era difficile da parare perché non la vedeva. Dedico il gol a Davide Astori, lo sento ogni giorno accanto a me. In occasioni del genere è difficile non pensarlo“.