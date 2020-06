Badelj e un filotto di gare per salutare degnamente Firenze

Quello che appare sempre più ovvio è l’utilizzo massiccio di tutta la rosa viola nel finale di campionato che inizierà tra circa una settimana. Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini avrà quindi modo di far ruotare le sue pedine in ogni reparto della squadra, compresi i giocatori ritenuti titolari, o quasi. A centrocampo il tecnico ha più scelta, e questo dettaglio rappresenta una grossa opportunità per Milan Badelj.

Il regista croato, arrivato l’estate scorsa in prestito dalla Lazio, non si è mai riconfermato nella stagione attuale ai livelli delle scorse annate con la maglia viola. Ritmi bassi ed errori ben evidenti, come il passaggio sbagliato che ha portato in gol Correa nella sfida a Firenze contro i biancocelesti. Per tanti tifosi tutto questo è la conferma di come le “minestre riscaldate” per tanti aspetti siano spesso da evitare. Un ritorno, quelle del centrocampista, che in questi mesi ha entusiasmato soltanto a livello nostalgico ma mai a livello tecnico.

E se adesso la storia prendesse un’altra piega? Iachini, del resto, ha scelto più volte di schierare il giocatore per le sue geometrie, e anche se verrà applicato un turnover massiccio nelle gare ravvicinate in programma il suo utilizzo appare garantito il più delle volte. Badelj ha così a disposizione l’occasione per riscattarsi e dare un contributo importante al cammino della Fiorentina in questo finale stagione. Il suo destino sembra comunque essere sempre più lontano dai viola dato che il Lokomotiv Moska avrebbe trovato l’accordo con la Lazio, detentrice del cartellino, per il suo trasferimento il prossimo anno. Per salutare però definitivamente e in maniera dignitosa Firenze Badelj dovrà dimostrare senza dubbio molto di più di quanto visto fino ad adesso.