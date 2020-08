Badelj, ma quale cessione? Il centrocampista ex Fiorentina vuole giocarsi le sue carte alla Lazio!

Tra i volti “nuovi” della Lazio di Simone Inzaghi c’è anche Milan Badelj, rientrato dal prestito alla Fiorentina che da tempo ha deciso di non riscattarlo. Sembrava tutto fatto per il suo trasferimento in Russia alla Lokomotiv Mosca, poi improvvisamente saltato. Negli scorsi giorni c’è stato un interessamento del Torino per lui, con i granata alla ricerca di un regista. Secondo quanto riporta il sito cittaceleste.it invece, il croato ex Fiorentina vorrebbe provare a giocarsi le sue carte insieme a Inzaghi, candidandosi come vice di Lucas Leiva. Una decisione inaspettata, con Badelj che ora potrebbe rimanere nella Capitale.

