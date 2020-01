Badelj per dare forza al centrocampo…del Torino

Da titolare pressoché inamovibile con Montella a vestire la maglia di un’altra squadra. In breve tempo potrebbe davvero cambiare radicalmente la stagione del centrocampista della Fiorentina, Milan Badelj. Il croato, arrivato a Firenze in prestito, via Lazio, potrebbe essere uno dei volti nuovi del Torino dopo questo mercato invernale. La Repubblica, nella sua edizione del capoluogo piemontese, rilancia con forza questa voce e vede i viola pronti ad interrompere questo prestito, lasciandolo ai granata, magari per aprirsi le porte per altri affari come Zaza, Bonifazi o Meitè.