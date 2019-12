Badelj potrebbe finire sul mercato: ecco chi ha già preso informazioni

Con l’esonero di Vincenzo Montella e l’arrivo di Beppe Iachini, le gerarchie in casa Fiorentina sono da ridefinire. A rimetterci, perdendo magari il posto da titolare, potrebbe essere Milan Badelj. Se il nuovo tecnico viola lasciasse intendere che il croato non è più un giocatore importante per la Viola, allora potrebbe anche finire sul mercato. Ci sarebbe già una squadra interessata a lui: come scrive La Stampa, si tratterebbe del Torino, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. I granata avrebbero già preso informazioni su Badelj, che nella sua seconda esperienza in riva all’Arno ha ampiamente deluso le aspettative.