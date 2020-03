Badelj via e ci sono già i candidati per prendere il suo posto. Il grande sogno della Fiorentina ha un nome preciso

Il periodo di blocco del campionato non coincide con un periodo di blocco per il calciomercato. Le squadre stanno cercando di portarsi avanti con il proprio lavoro e anche la Fiorentina pensa alla prossima stagione. Per la verità il club viola ha già agito in questo senso anche nel mercato di gennaio, andando a prendere Amrabat dal Verona e Kouame dal Genoa (il secondo potrebbe anche esordire in maglia viola in questa stagione, se la ripresa del campionato sarà ulteriormente rimandata).

Intanto su Il Tirreno si legge che per il centrocampo, col possibile ritorno di Badelj alla Lazio, i nomi più gettonati per prendere il suo posto sono quelli di Mandragora (Udinese) e Cassata (Genoa, ma di proprietà del Sassuolo) anche se il grande sogno si chiama Tonali (Brescia).