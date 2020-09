Badelj vicino ad una nuova destinazione: il croato resterà ancora in Serie A

Milan Badelj non rientra nei piani della Lazio. Il centrocampista croato, acquistato nel 2018 dalla Fiorentina, non ha mai convinto il club biancoceleste ed ora è chiuso dalle presenze di Leiva ed Escalante, dopo essere tornato dal prestito in viola. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il calciatore sembrerebbe sempre più vicino ad accettare la corte del Genoa. Alla Lazio dovrebbe arrivare una cifra pari a tre o quattro milioni di euro, ma si discute ancora la formula e le modalità di pagamento. Il croato è pronto a firmare un triennale che lo legherà al club rossoblu per i prossimi tre anni.

0 0 vote Article Rating