Bagno a Ripoli e la richiesta di stralciare un’opera indispensabile per il nuovo Viola Park dal progetto della Tramvia

Novità in vista per la linea tramviaria che unisce Firenze a Bagno a Ripoli e per un’opera che servirà molto per usufruire del Viola Park, il centro sportivo che la Fiorentina sta ultimando nel comune alle porte del capoluogo.

A giorni sarà bandita la gara per dare il via ai lavori, la giunta di Palazzo Vecchio ha già approvato la delibera, nei prossimi mesi si procederà alla contrattualizzazione ed entro la fine dell’estate all’avvio dei lavori che dureranno complessivamente 30 mesi. L’obiettivo è quello della messa in esercizio della linea nei primi mesi del 2026.

Però, su richiesta del Comune di Bagno a Ripoli, la realizzazione del parcheggio scambiatore in corrispondenza del capolinea potrà essere stralciata dal progetto complessivo e sarà oggetto di un appalto specifico. Questo servirà a velocizzarne la realizzazione, visto che l’area di sosta sarà indispensabile anche per il nuovo Viola Park.