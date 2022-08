Baiano: “A Empoli si è visto che la Fiorentina non può tenere fuori i suoi titolari. La squadra ha perso Torreira e per Barak non sarà scontato andare a fare la mezzala”

Il doppio ex della sfida tra Fiorentina e Napoli, Francesco ‘Ciccio’ Baiano, ha parlato a Vikonos Web Radio/Tv della prossima partita di campionato dei Viola. Questo un estratto delle sue parole:

“Il Napoli è partito col piglio giusto, ma non avevo dubbi. Sono andati via uomini importanti ma gli arrivi sono di grande qualità, che stanno già dimostrando il loro valore. Voglio capire quanto la squadra possa reggere il passo: hanno vinto con Verona e Monza, se si vuole pensare in grande non bastano questi successi”.

E ancora: “Ora arriva un test più impegnativo per gli Azzurri, anche se la Fiorentina in Conference League darà il massimo: contro il Twente è una gara da dentro o fuori, la partita fondamentale è quella di domani, per cui poi potrebbero anche pagare dazio domenica sera. Lo abbiamo visto già ad Empoli, non si possono tenere fuori i titolari, che contro il Napoli potrebbero anche accusare un po’ di fatica, visto che siamo appena ad inizio campionato e la condizione non è ancora ottimale.

Infine sul nuovo acquisto Barak: “La squadra ha perso Torreira, uno che lo scorso anno ha realizzato sei reti, che ha portato 15 punti in dote. Ora leggo di Barak: ottimo giocatore, mi piace moltissimo ma giocare a Verona o Bergamo, con un sistema di gioco ben radicato, non è lo stesso che a Firenze. Si cambia tutto, mi preoccupa un po’ la sua collocazione in campo: a Verona Barak è un trequartista, alla Fiorentina dovrebbe fare la mezzala“.