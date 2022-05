Baiano: “Cabral ha tutto per fare bene il prossimo anno. Dovrà essere Italiano a scegliere il nuovo attaccante”

L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano è intervenuto a Radio Bruno per parlare della sconfitta contro la Sampdoria ma non solo. Queste le sue parole: “Per capire cosa è successo alla squadra a Marassi bisognerebbe essere nello spogliatoio viola. Tutti gli altri giudizi sono approssimativi, perché esterni al gruppo. La partita contro la Roma ci aveva dato speranza, ma la Sampdoria ha meritato di vincere giocando meglio e senza pensieri. Non bisogna dimenticarci da dove siamo partiti, più o meno questa è la squadra degli ultimi tre anni. Non c’è il giocatore che prende per mano il gruppo nei momenti di difficoltà. C’era anche una condizione fisica diversa rispetto alla Sampdoria”.

E sull’attacco: “Cabral ha bisogno di tempo per capire il campionato italiano, che sicuramente è il più complicato per gli attaccanti. Ha tutto per fare meglio il prossimo anno, ma va sostenuto. Dipende anche cosa vorrà fare la società. Con il non riscatto di Piatek ci sarà da valutare il tipo di attaccante da prendere. Se Italiano sarà l’allenatore, dovrà sceglierlo lui. Cabral fa fatica fuori area, fa fatica a giocare da prima punta singola. Ha bisogno di cross, ma la squadra viola non crossa mai”.