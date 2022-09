Baiano: “Dei calciatori di oggi soltanto Milenkovic e Gonzalez avrebbero giocato durante l’era Della Valle. Ma i voti si danno a fine stagione”

L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano ha parlato così a Radio Toscana: “Dei giocatori attuali solo Milenkovic e Nico Gonzalez avrebbero giocato durante il periodo dei Della Valle. Mi sembra evidente che la Fiorentina non sappia gestire il triplo impegno settimanale. La società doveva mettere in preventivo gli infortuni e le squalifiche, che con un calendario così fitto sono normali. Le dichiarazioni di Pradè non vanno ascoltate, la cosa che posso dire è che la situazione non mi preoccupa perché siamo ancora a inizio stagione. I voti si danno alla fine del campionato, non dopo otto partite”.

E poi ha aggiunto: “Giocare tre volte a settimana ti cambia il mondo, se non sei abituato e non hai una rosa ampia è difficile. Anche il turnover è complicato farlo, perché rischi di perdere punti in Europa dove ogni avversario è insidioso. Italiano l’anno scorso ha avuto ragione impiegando tutti, quest’anno invece questa cosa gli viene rimproverata. Non bisogna essere avventati nei giudizi”.