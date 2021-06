Baiano: “Gattuso-Fiorentina? Tra promesse non mantenute e pressione di Mendes, resta il fatto che entrambe non hanno fatto una belle figura”

Francesco Baiano, ex calciatore, fra le tante, della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio, tornando sul divorzio anticipato tra Gattuso e il club di Commisso:

“Gattuso-Fiorentina? Dipende da come leggi la situazione. Ognuno ha i propri canali di comunicazione: il lato Gattuso parla di promesse non mantenute, il lato della società parla di pressione dell’agente Mendes. Detto questo, resta il fatto che entrambe le parti non hanno fatto una bella figura”.