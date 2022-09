Baiano: “Ho sentito Batistuta e parla molto bene di Giovanni Simeone. Il Re Leone è un tipo schietto e se non gli piace qualcuno…”

Francesco “Ciccio” Baiano, ex calciatore di Fiorentina e Napoli, è intervenuto così a Radio Kiss Kiss Napoli: “Batistuta ha sempre avuto parole dolci per il Cholito Simeone. Gabriel è molto contento di quello che sta facendo l’attaccante argentino in maglia azzurra, in queste prime apparizioni, perché è un ragazzo che merita”.

Poi ha aggiunto: “Devo dire che Batistuta è una persona molto netta, nel senso che se non gli piace qualcuno lo dice apertamente e su Simeone dice cose soltanto belle”. Parole al miele dunque del Re Leone, nei confronti dell’ex attaccante della Fiorentina.