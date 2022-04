Baiano: “Ho vissuto la Curva B del Napoli, ma i 5 anni a Firenze non mi faranno tifare una o l’altra domenica. Cabral? Continuerei con lui, ma Italiano non può aspettare nessuno”

Francesco “Ciccio” Baiano, ex giocatore di Napoli e Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno per presentare la gara di domenica del Maradona. Tra i tanti temi affrontati, ha parlato del suo cuore diviso a metà tra le due squadre e degli attaccanti della Fiorentina, in particolare su Cabral. Ecco una parte delle sue dichiarazioni:

“È una partita importante per tutte e due. Per me sarà speciale perché sono napoletano, ma ho giocato nella Fiorentina, la quale mi ha dato la possibilità di farmi conoscere. Spero che vinca il migliore e di vedere una bella partita. Non tiferò: 50 e 50. Sono per il calcio. Ho tifato Napoli da bambino, la prima volta l’ho vista in Curva B, nel cuore del tifo, avevo 4 anni. Poi però ci sono 5 anni a Firenze che non si possono dimenticare. Vivo in questa bellissima città, il mio cuore è a metà”.

Sull’attacco ha detto poi: “Se fossi Italiano farei giocare Batistuta. Scherzi a parte, continuerei con Cabral, però Italiano ci ha abituato vedere gli allenamenti della settimana, come è giusto. Farà giocare chi trova meglio. Per giudicare Cabral non ci si può limitare a domenica perché ad un attaccante servono almeno 10 partite. E’ chiaro però che Italiano non può aspettare nessuno e deve valutare la condizione del momento”.