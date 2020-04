Baiano: “Iachini ha fatto indossare l’elmetto a questa Fiorentina. Sottil? Punta l’uomo come fanno pochi, ma gli manca ancora…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano in un’intervista a La Nazione ha toccato vari argomenti: “Sottil? Ha dribbling e velocità. Mi piace tanto, anche perché nelle sue caratteristiche mi ci ritrovo molto. Sottil mi assomiglia e nell’uno contro uno è davvero straordinario. Punta l’uomo come ormai fanno in pochi… Adesso deve diventare forte nel fare gol, nel trovare la porta. Iachini? Beppe è arrivato e ha fatto indossare l’elmetto a una Fiorentina che a mio avviso stava correndo davvero un grosso rischio nella classifica che occupava”.