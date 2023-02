Baiano: “Il declino è iniziato quando è andato via Vlahovic. Jovic-Cabral bene solo in Conference ma una rondine non fa primavera”

Passato anche da Empoli, Ciccio Baiano è soprattutto un grande ex viola e al Corriere Fiorentino ha parlato dei possibili risvolti nell’attacco della Fiorentina: “La questione di base è che sono andati via giocatori importanti. Il declino è iniziato quando è andato via Vlahovic. È vero che contro il Braga, in Conference, hanno segnato una doppietta sia Jovic che Cabral, ma una rondine non fa primavera. Un conto è avere un attaccante che fa un gol a partita, un altro è avere un attaccante che fa un gol ogni sei-sette partite. Cambiano completamente gli scenari. E poi è vero che la Fiorentina sta facendo bene in Conference, così come in Coppa Italia, ma bisogna anche vedere quali sono le squadre affrontate fino ad ora. Non voglio essere cattivo, ma è un dato di fatto che in Conference League stanno facendo bene e in campionato no. Ognuno tragga le proprie conclusioni”.