Baiano: “Jovic e Cabral possono convivere, avere due attaccanti diversi è un bene e un male. Kouamé…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Baiano è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare l’attacco viola: “Bene avere diversità davanti. Sono due attaccanti, ma nessuno dei due sono prime punte. Avere giocatori che hanno caratteristiche diverse può aiutare: quando trovi squadre dove tu hai bisogno di fisicità, puoi mettere Cabral, mentre Jovic è più utile quando non vuoi dare punti di riferimento. Secondo me, possono anche convivere e giocare insieme. Il fattore di difficoltà è individuare quello più in forma dei due, domenica per domenica”.

Su Kouamé: “Lo vedo da esterno. L’ha messo centrale perché i primi due non stavano (e stanno) andando benissimo, ma l’ivoriano non ha mai fatto il centravanti in tutta la sua vita, ci sarà un motivo?“.